Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
03.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:26
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
|Kg
|30.00
|30.00
|Kuru kayısı
|Kg
|10,30
|25,00
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|22,87
|22,87
|2. Kalite endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,52
|4,52
|3. Kalite endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,94
|3,94
Kaynak: AA