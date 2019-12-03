Malatya Ticaret Borsası

03.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:26

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu Kg 30.00 30.00 Kuru kayısı Kg 10,30 25,00 Naturel kuru kayısı Kg 22,87 22,87 2. Kalite endüstriyel kuru kayısı Kg 4,52 4,52 3. Kalite endüstriyel kuru kayısı Kg 3,94 3,94

Kaynak: AA