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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

03.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:26
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg30.0030.00
Kuru kayısı Kg10,30

25,00

Naturel kuru kayısı Kg22,87

22,87

2. Kalite endüstriyel kuru kayısı

 Kg4,52

4,52

3. Kalite endüstriyel kuru kayısı

 Kg3,94

3,94

Kaynak: AA
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