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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31,21 liradan satıldı.

02.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:28
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31,21 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg31,21

31,21

Kuru kayısı Kg14,85

19,28

Naturel kuru kayısı Kg21,50

21,50

Kesilmiş kuru kayısı

 Kg10,73

10,73

Kayısı çekirdeği içi (tatlı)

 Kg16,44

16,53

Kaynak: AA
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