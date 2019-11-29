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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 24-25 liradan satıldı.

29.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:52
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 24-25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg24.0025.00
Kuru kayısı Kg14,60

14,60

Naturel kuru kayısı Kg17,18

17,18

Kesilmiş kuru kayısı

 Kg8,12

12,18

Kayısı çekirdeği içi (tatlı)

 Kg15,50

15,50

Kaynak: AA
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