Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 24-25 liradan satıldı.
29.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:52
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 24-25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
|Kg
|24.00
|25.00
|Kuru kayısı
|Kg
|14,60
|14,60
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|17,18
|17,18
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|8,12
|12,18
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
|Kg
|15,50
|15,50
Kaynak: AA