29.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:52

Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 24-25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu Kg 24.00 25.00 Kuru kayısı Kg 14,60 14,60 Naturel kuru kayısı Kg 17,18 17,18 Kesilmiş kuru kayısı Kg 8,12 12,18 Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg 15,50 15,50

Kaynak: AA