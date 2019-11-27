Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda, natürel kuru kayısının kilogramı 31,75 liradan satıldı.
27.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:00
Malatya Ticaret Borsası'nda, natürel kuru kayısının kilogramı 31,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|31,75
|31,75
|Kuru kayısı
|Kg
|12,50
|30,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,45
|5,80
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,00
|23,00
|Dut kurusu
|Kg
|17,50
|17,50
Kaynak: AA