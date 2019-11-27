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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda, natürel kuru kayısının kilogramı 31,75 liradan satıldı.

27.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:00
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, natürel kuru kayısının kilogramı 31,75 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel kuru kayısı Kg31,75

31,75

Kuru kayısı Kg12,50

30,00

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,45

5,80

Jumbo kayısı

 Kg23,00

23,00

Dut kurusu

 Kg17,50

17,50

Kaynak: AA
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