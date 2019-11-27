27.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:00

Malatya Ticaret Borsası'nda, natürel kuru kayısının kilogramı 31,75 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Natürel kuru kayısı Kg 31,75 31,75 Kuru kayısı Kg 12,50 30,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,45 5,80 Jumbo kayısı Kg 23,00 23,00 Dut kurusu Kg 17,50 17,50

Kaynak: AA