Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
26.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:42
Malatya Ticaret Borsası'nda, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
|Kg
|12,21
|12,21
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|22,00
|22,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|29,00
|39,00
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
|Kg
|16,24
|16,24
Kaynak: AA