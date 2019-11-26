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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

26.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:42
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg30,00

30,00

Kuru kayısı Kg12,21

12,21

Naturel kuru kayısı Kg22,00

22,00

Organik kuru kayısı

 Kg29,00

39,00

Kayısı çekirdeği içi (tatlı)


 Kg16,24

16,24

Kaynak: AA
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