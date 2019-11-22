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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 35,53 liradan satıldı.

22.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:34
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 35,53 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı (paketli) Kg35,53

35,53

Kuru kayısı (paketli) Kg23,83

23,83

Endüstriyel kuru kayısı Kg4,50

4,50

Naturel kuru kayısı

 Kg19,02

19,02

Kaynak: AA
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