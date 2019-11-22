Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 35,53 liradan satıldı.
22.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:34
Malatya Ticaret Borsasında paketli gün kurusu kayısının kilogramı 35,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı (paketli)
|Kg
|35,53
|35,53
|Kuru kayısı (paketli)
|Kg
|23,83
|23,83
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,50
|4,50
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|19,02
|19,02
Kaynak: AA