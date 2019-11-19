Malatya Ticaret Borsası

19.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:38

Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 14,21-15,37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 14,21 15,37 Naturel kuru kayısı kesme Kg 11,54 11,54 Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,67 5,00 Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg 17,40 17,40

Kaynak: AA