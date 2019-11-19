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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 14,21-15,37 liradan satıldı.

19.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:38
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 14,21-15,37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg14,21

15,37

Naturel kuru kayısı kesme Kg11,54

11,54

Endüstriyel kuru kayısı Kg3,67

5,00

Kayısı çekirdeği içi (tatlı)

Kg17,40

17,40

Kaynak: AA
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