Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 14,21-15,37 liradan satıldı.
19.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:38
Malatya Ticaret Borsasında, kuru kayısının kilogramı 14,21-15,37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|14,21
|15,37
|Naturel kuru kayısı kesme
|Kg
|11,54
|11,54
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,67
|5,00
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
|Kg
|17,40
|17,40
Kaynak: AA