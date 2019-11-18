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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kesmelik kayısının kilogramı 13 liradan satıldı.

18.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:14
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda organik kesmelik kayısının kilogramı 13 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kesmelik kayısı Kg13,00

13,00

Kuru kayısı Kg11,38

11,38

Kesilmiş kuru kayısı Kg9,86

9,86

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg6,09

6,09

Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg7,007,00

Kaynak: AA
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