Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kesmelik kayısının kilogramı 13 liradan satıldı.
18.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:14
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kesmelik kayısının kilogramı 13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kesmelik kayısı
|Kg
|13,00
|13,00
|Kuru kayısı
|Kg
|11,38
|11,38
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|9,86
|9,86
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,09
|6,09
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
|Kg
|7,00
|7,00
Kaynak: AA