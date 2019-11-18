18.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:14

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kesmelik kayısının kilogramı 13 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kesmelik kayısı Kg 13,00 13,00 Kuru kayısı Kg 11,38 11,38 Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,86 9,86 Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,09 6,09 Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg 7,00 7,00

Kaynak: AA