Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,27 liradan satıldı.
14.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:06
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|24,27
|24,27
|Kuru kayısı
|Kg
| 8,00
|12,33
|Organik kuru kayısı
|Kg
|15,00
|15,00
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|14,00
|14,00
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
|Kg
|13,00
|13,00
Kaynak: AA