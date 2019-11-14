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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,27 liradan satıldı.

14.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:06
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda kayısının kilogramı 24,27 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg24,27

24,27

Kuru kayısı Kg 8,00

12,33

Organik kuru kayısı Kg15,00

15,00

Naturel kuru kayısı

 Kg14,00

14,00

Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg13,0013,00

Kaynak: AA
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