14.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:06

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,27 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 24,27 24,27 Kuru kayısı Kg 8,00 12,33 Organik kuru kayısı Kg 15,00 15,00 Naturel kuru kayısı Kg 14,00 14,00 Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg 13,00 13,00

Kaynak: AA