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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

13.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:40
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, naturel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg28,00

28,00

Kuru kayısı Kg20,00

20,00

Kuru kayısı (paketli) Kg20,00

20,00

Jumbo kayısı

 Kg26,00

27,00

Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg16,9616,96

Kaynak: AA
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