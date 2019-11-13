Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
13.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:40
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Kuru kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Kuru kayısı (paketli)
|Kg
|20,00
|20,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|26,00
|27,00
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
|Kg
|16,96
|16,96
Kaynak: AA