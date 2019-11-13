13.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:40

Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo naturel kuru kayısı Kg 28,00 28,00 Kuru kayısı Kg 20,00 20,00 Kuru kayısı (paketli) Kg 20,00 20,00 Jumbo kayısı Kg 26,00 27,00 Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg 16,96 16,96

Kaynak: AA