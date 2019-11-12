Malatya Ticaret Borsası

12.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:52

Malatya Ticaret Borsasında, jumbo kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 21,46 21,46 Kuru kayısı Kg 12,00 15,95 Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,57 9,57 Organik kesme kayısı Kg 12,00 13,00 Organik dut kurusu Kg 14,00 14,00

Kaynak: AA