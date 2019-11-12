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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, jumbo kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.

12.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:52
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg21,46

21,46

Kuru kayısı Kg12,00

15,95

Kesilmiş kuru kayısı Kg9,57

9,57

Organik kesme kayısı

 Kg12,00

13,00

Organik dut kurusu Kg14,0014,00

Kaynak: AA
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