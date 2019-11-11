Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 18,93 liradan satıldı.
11.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:26
Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 18,93 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|18,93
|18,93
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|7,83
|7,83
| Kuru kayısı
|Kg
|12,40
|14,63
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|11,00
|11,00
Kaynak: AA