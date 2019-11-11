Malatya Ticaret Borsası

11.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:26

Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 18,93 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 1 nolu şekerpare kayısı Kg 18,93 18,93 Endüstriyel kuru kayısı Kg 7,83 7,83 Kuru kayısı Kg 12,40 14,63 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 11,00 11,00

Kaynak: AA