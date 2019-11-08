Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,88-19,50 liradan satıldı.

08.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:30
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,88-19,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg12,88

19,50

Endüstriyel kuru kayısı Kg4,19

4,19

Kesilmiş kuru kayısı Kg11,05

15,22

Kayısı çekirdeği iç tatlı

 Kg14,50

14,50

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et