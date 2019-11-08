Malatya Ticaret Borsası

08.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:30

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,88-19,50 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 12,88 19,50 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,19 4,19 Kesilmiş kuru kayısı Kg 11,05 15,22 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 14,50 14,50

Kaynak: AA