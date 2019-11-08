Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,88-19,50 liradan satıldı.
08.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:30
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,88-19,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|12,88
|19,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,19
|4,19
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|11,05
|15,22
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|14,50
|14,50
Kaynak: AA