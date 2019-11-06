Malatya Ticaret Borsası

06.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:04

Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 16,98 - 24,50 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 16,98 24,50 Kuru kayısı Kg 9,38 9,38 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,22 5,22 Naturel kuru kayısı Kg 8,70 15,08 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 16,96 16,96

Kaynak: AA