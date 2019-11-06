Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 16,98 - 24,50 liradan satıldı.

06.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:04
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 16,98 - 24,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg16,98

24,50

Kuru kayısı Kg9,38

9,38

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,22

5,22

Naturel kuru kayısı

 Kg8,70

15,08

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg16,9616,96

Kaynak: AA
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