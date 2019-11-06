Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 16,98 - 24,50 liradan satıldı.
06.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:04
Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 16,98 - 24,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|16,98
|24,50
|Kuru kayısı
|Kg
|9,38
|9,38
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,22
|5,22
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|8,70
|15,08
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|16,96
|16,96
Kaynak: AA