Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 numaralı organik kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
05.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:48
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 numaralı organik kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 numaralı organik kuru kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
|Kg
|11,53
|17,84
|Gün kurusu (paketli)
|Kg
|28,29
|28,29
|Kuru kayısı (paketli)
|Kg
|18,96
|18,96
|Organik kuru kayısı
|Kg
|13,00
|13,00
Kaynak: AA