Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28,73 liradan satıldı.
01.11.2019 17:02
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|28,73
|28,73
|Kuru kayısı
|Kg
|10,00
|15,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,27
|23,27
|Gün kurusu
|Kg
|13,00
|13,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,98
|5,98
Kaynak: AA