Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28,73 liradan satıldı.

01.11.2019 17:02
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28,73 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg28,73

28,73

Kuru kayısı Kg10,00

15,00

Jumbo kayısı Kg23,27

23,27

Gün kurusu

 Kg13,00

13,00

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,98

5,98

Kaynak: AA
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