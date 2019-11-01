01.11.2019 17:02

Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 28,73 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo naturel kuru kayısı Kg 28,73 28,73 Kuru kayısı Kg 10,00 15,00 Jumbo kayısı Kg 23,27 23,27 Gün kurusu Kg 13,00 13,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,98 5,98

Kaynak: AA