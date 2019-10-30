30.10.2019 17:06

Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 26,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 26,46 26,46 Kuru kayısı Kg 5,80 16,82 Jumbo kayısı Kg 22,16 22,16 Naturel kuru kayası Kg 14,50 22,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,00 6,00

Kaynak: AA