Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 26,46 liradan satıldı.
30.10.2019 17:06
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 26,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|26,46
|26,46
|Kuru kayısı
|Kg
|5,80
|16,82
|Jumbo kayısı
|Kg
|22,16
|22,16
|Naturel kuru kayası
|Kg
|14,50
|22,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,00
|6,00
Kaynak: AA