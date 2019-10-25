Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
25.10.2019 16:46
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
|Kg
|31,00
|31,00
|Kuru kayısı
|Kg
|15,45
|16,24
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|20,88
|20,88
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|12,50
|14,00
Kaynak: AA