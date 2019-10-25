Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.

25.10.2019 16:46
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg31,00

31,00

Kuru kayısı Kg15,45

16,24

Natürel kuru kayısı Kg20,88

20,88

Jumbo natürel kuru kayısı

 Kg25,00

25,00

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg12,50

14,00

Kaynak: AA
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