Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 32,09 liradan satıldı.

24.10.2019 16:46
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 32,09 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg32,09

32,09

Kuru kayısı Kg17,11

25,16

Gün kurusu kayısı Kg20,00

20,00

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg6,96

6,96

Kayısı çekirdeği kabuklu Kg3,50

3,50

Kaynak: AA
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