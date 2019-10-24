Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 32,09 liradan satıldı.
24.10.2019 16:46
Malatya Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 32,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|32,09
|32,09
|Kuru kayısı
|Kg
|17,11
|25,16
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,96
|6,96
|Kayısı çekirdeği kabuklu
|Kg
|3,50
|3,50
Kaynak: AA