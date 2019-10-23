Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,49 liradan satıldı.

23.10.2019 16:40
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,49 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg23,49

23,49

Kuru kayısı Kg18,48

20,08

Gün kurusu kayısı Kg17,00

17,00

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,80

9,69

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg18,00

18,00

Kaynak: AA
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