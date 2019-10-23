Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,49 liradan satıldı.
23.10.2019 16:40
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,49 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,49
|23,49
|Kuru kayısı
|Kg
|18,48
|20,08
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|17,00
|17,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,80
|9,69
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|18,00
|18,00
Kaynak: AA