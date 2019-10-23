Malatya Ticaret Borsası

23.10.2019 16:40

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,49 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 23,49 23,49 Kuru kayısı Kg 18,48 20,08 Gün kurusu kayısı Kg 17,00 17,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,80 9,69 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 18,00 18,00

Kaynak: AA