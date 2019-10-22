Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 46,17 liradan satıldı.
22.10.2019 16:26
Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 46,17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel gün kurusu kayısı
|Kg
|46,17
|46,17
|Kuru kayısı
|Kg
|8,24
|21,00
|Gün kurusu
|Kg
|17,00
|17,00
|Organik gün kurusu kayısı
|Kg
|25,50
|26,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|24,00
|24,00
Kaynak: AA