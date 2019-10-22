Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 46,17 liradan satıldı.

22.10.2019 16:26
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 46,17 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel gün kurusu kayısı Kg46,17

46,17

Kuru kayısı Kg8,24

21,00

Gün kurusu Kg17,00

17,00

Organik gün kurusu kayısı

 Kg25,50

26,00

Jumbo kayısı Kg24,00

24,00

Kaynak: AA
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