Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
18.10.2019 16:29
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
|Kg
|17,34
|17,83
|Gün kurusu (paketli)
|Kg
|28,82
|28,82
|Kuru kayısı (paketli)
|Kg
|27,76
|27,76
|Jumbo kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
Kaynak: AA