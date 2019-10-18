Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

18.10.2019 16:29
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg30,00

30,00

Kuru kayısı Kg17,34

17,83

Gün kurusu (paketli) Kg28,82

28,82

Kuru kayısı (paketli)

 Kg27,76

27,76

Jumbo kayısı Kg28,00

28,00

Kaynak: AA
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