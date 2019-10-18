Malatya Ticaret Borsası

18.10.2019 16:29

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg 30,00 30,00 Kuru kayısı Kg 17,34 17,83 Gün kurusu (paketli) Kg 28,82 28,82 Kuru kayısı (paketli) Kg 27,76 27,76 Jumbo kayısı Kg 28,00 28,00

Kaynak: AA