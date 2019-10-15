Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.
15.10.2019 16:22
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
|Kg
|38,00
|38,00
|Kuru kayısı
|Kg
|14,21
|24,15
|Gün kurusu (paketli)
|Kg
|26,68
|26,68
|Kuru kayısı (paketli)
|Kg
|21,34
|21,34
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,80
|5,80
Kaynak: AA