Malatya Ticaret Borsası

15.10.2019 16:22

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 38 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg 38,00 38,00 Kuru kayısı Kg 14,21 24,15 Gün kurusu (paketli) Kg 26,68 26,68 Kuru kayısı (paketli) Kg 21,34 21,34 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,80 5,80

Kaynak: AA