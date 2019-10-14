Malatya Ticaret Borsası

14.10.2019 16:48

Malatya Ticaret Borsasında, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo naturel kuru kayısı Kg 23,00 23,00 Kuru kayısı Kg 13,34 17,01 Organik kuru kayısı Kg 21,00 121,00 Jumbo kayısı Kg 18,23 18,23 Gün kurusu Kg 19,30 19,30

Kaynak: AA