Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.
14.10.2019 16:48
Malatya Ticaret Borsasında, jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|23,00
|23,00
|Kuru kayısı
|Kg
|13,34
|17,01
|Organik kuru kayısı
|Kg
|21,00
|121,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|18,23
|18,23
|Gün kurusu
|Kg
|19,30
|19,30
Kaynak: AA