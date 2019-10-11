Malatya Ticaret Borsası

11.10.2019 16:32

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27-32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 27,00 32,00 Kuru kayısı Kg 15,08 21,78 Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,84 9,28 Naturel kuru kayısı Kg 23,78 23,78 Jumbo kayısı Kg 17,11 17,11

Kaynak: AA