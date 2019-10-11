Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27-32 liradan satıldı.

11.10.2019 16:32
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27-32 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg27,0032,00
Kuru kayısı Kg15,0821,78
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,849,28
Naturel kuru kayısı Kg23,7823,78
Jumbo kayısı Kg17,1117,11

Kaynak: AA
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