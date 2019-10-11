Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27-32 liradan satıldı.
11.10.2019 16:32
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27-32 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|27,00
|32,00
|Kuru kayısı
|Kg
|15,08
|21,78
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,84
|9,28
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|23,78
|23,78
|Jumbo kayısı
|Kg
|17,11
|17,11
Kaynak: AA