Malatya Ticaret Borsası

10.10.2019 16:02

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı Kg 31,00 31,00 Kuru kayısı Kg 10,00 16,04 Gün kurusu (paketli) Kg 24,68 24,68 Kuru kayısı (paketli) Kg 22,36 22,36 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,17 4,17

Kaynak: AA