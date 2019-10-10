Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
10.10.2019 16:02
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı gün kurusu kayısı
|Kg
|31,00
|31,00
|Kuru kayısı
|Kg
|10,00
|16,04
|Gün kurusu (paketli)
|Kg
|24,68
|24,68
|Kuru kayısı (paketli)
|Kg
|22,36
|22,36
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,17
|4,17
Kaynak: AA