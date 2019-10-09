Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20,80 - 26,84 liradan satıldı.

09.10.2019 16:10
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20,80 - 26,84 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg20,8026,84
Kuru kayısı Kg11,0011,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg2,502,50
Naturel kuru kayısı Kg20,1520,15
Gün kurusu Kg20,0020,00

Kaynak: AA
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