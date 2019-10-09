Malatya Ticaret Borsası

09.10.2019 16:10

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20,80 - 26,84 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 20,80 26,84 Kuru kayısı Kg 11,00 11,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 2,50 2,50 Naturel kuru kayısı Kg 20,15 20,15 Gün kurusu Kg 20,00 20,00

Kaynak: AA