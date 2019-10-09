Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20,80 - 26,84 liradan satıldı.
09.10.2019 16:10
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20,80 - 26,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|20,80
|26,84
|Kuru kayısı
|Kg
|11,00
|11,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|2,50
|2,50
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|20,15
|20,15
|Gün kurusu
|Kg
|20,00
|20,00
Kaynak: AA