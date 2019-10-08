Malatya Ticaret Borsası

08.10.2019 16:16

Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 30,00 30,00 Kuru kayısı Kg 10,90 18,50 Naturel kuru kayısı kesme Kg 10,90 10,90 Jumbo kayısı Kg 23,00 23,00 Gün kurusu Kg 29,00 29,00

Kaynak: AA