Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
08.10.2019 16:16
Malatya Ticaret Borsasında, ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ekstra kabaaşı kuru kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
|Kg
|10,90
|18,50
|Naturel kuru kayısı kesme
|Kg
|10,90
|10,90
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,00
|23,00
|Gün kurusu
|Kg
|29,00
|29,00
Kaynak: AA