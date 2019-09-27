27.09.2019 16:04

Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 31,04 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 5 nolu şekerpare kayısı Kg 14,00 14,00 Kuru kayısı Kg 8,57 13,61 Naturel kuru kayısı Kg 31,04 31,04 Gün kurusu Kg 16,17 16,17 Endüstriyel kuru kayısı Kg 7,82 7,82

Kaynak: AA