Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,07 liradan satıldı.
24.09.2019 16:22
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,07 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|24,07
|24,07
|Kuru kayısı
|Kg
|12,05
|19,12
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,80
|5,80
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|16,92
|16,92
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|20,00
|20,00
Kaynak: AA