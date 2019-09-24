24.09.2019 16:22

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,07 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 24,07 24,07 Kuru kayısı Kg 12,05 19,12 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,80 5,80 Naturel kuru kayısı Kg 16,92 16,92 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 20,00 20,00

Kaynak: AA