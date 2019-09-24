Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,07 liradan satıldı.

24.09.2019 16:22
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,07 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg24,0724,07
Kuru kayısı Kg12,0519,12
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,805,80
Naturel kuru kayısı Kg16,9216,92
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg20,0020,00

Kaynak: AA
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