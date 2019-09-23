Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 24,75 liradan satıldı.
23.09.2019 16:10
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 24,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
|Kg
|24,75
|24,75
|Kuru kayısı
|Kg
|15,73
|18,22
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|15,06
|15,06
|Jumbo kayısı
|Kg
|20,30
|20,30
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|11,02
|11,02
Kaynak: AA