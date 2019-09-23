Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 24,75 liradan satıldı.

23.09.2019 16:10
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 24,75 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg24,75 24,75
Kuru kayısı Kg15,7318,22
Naturel kuru kayısı Kg15,0615,06
Jumbo kayısı Kg20,30 20,30
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg11,0211,02

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et