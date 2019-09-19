19.09.2019 16:41

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 25,67 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 25,67 25,67 Kuru kayısı Kg 15,24 15,24 Kesilmiş kuru kayısı Kg 11,02 11,02 Naturel kuru kayısı Kg 22,45 22,45 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 15,37 15,37

Kaynak: AA