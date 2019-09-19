Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 25,67 liradan satıldı.

19.09.2019 16:41
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 25,67 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg25,67 25,67
Kuru kayısı Kg15,2415,24
Kesilmiş kuru kayısı Kg11,0211,02
Naturel kuru kayısı Kg22,45 22,45
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,3715,37

Kaynak: AA
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