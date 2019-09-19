Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 25,67 liradan satıldı.
19.09.2019 16:41
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 25,67 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|25,67
|25,67
|Kuru kayısı
|Kg
|15,24
|15,24
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|11,02
|11,02
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|22,45
|22,45
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|15,37
|15,37
Kaynak: AA