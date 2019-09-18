18.09.2019 16:36

Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 28,39 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Naturel kuru kayısı Kg 28,39 28,39 Kuru kayısı Kg 10,00 20,00 Kesilmiş kuru kayısı Kg 10,59 10,59 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,45 6,96 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 12,75 15,27

Kaynak: AA