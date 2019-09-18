Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 28,39 liradan satıldı.
18.09.2019 16:36
Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 28,39 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|28,39
|28,39
|Kuru kayısı
|Kg
|10,00
|20,00
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|10,59
|10,59
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,45
|6,96
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|12,75
|15,27
Kaynak: AA