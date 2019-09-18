Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 28,39 liradan satıldı.

18.09.2019 16:36
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 28,39 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg28,3928,39
Kuru kayısı Kg10,0020,00
Kesilmiş kuru kayısı Kg10,5910,59
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,45 6,96
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg12,7515,27

Kaynak: AA
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