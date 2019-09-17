Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,20-24,36 liradan satıldı.
17.09.2019 16:10
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,20-24,36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,20
|24,36
|Kuru kayısı
|Kg
|11,60
|11,60
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|12,76
|14,50
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|1,60
|5,80
|Dut kurusu
|Kg
|26,46
|26,46
Kaynak: AA