17.09.2019 16:10

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,20-24,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 23,20 24,36 Kuru kayısı Kg 11,60 11,60 Kesilmiş kuru kayısı Kg 12,76 14,50 Endüstriyel kuru kayısı Kg 1,60 5,80 Dut kurusu Kg 26,46 26,46

Kaynak: AA