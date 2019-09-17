Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,20-24,36 liradan satıldı.

17.09.2019 16:10
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 23,20-24,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg23,20 24,36
Kuru kayısı Kg11,6011,60
Kesilmiş kuru kayısı Kg12,7614,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg1,60 5,80
Dut kurusu Kg26,4626,46

Kaynak: AA
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