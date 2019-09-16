16.09.2019 16:22

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,73 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu Kg 26,73 26,73 Kuru kayısı Kg 12,44 15,84 Naturel kuru kayısı Kg 14,90 14,90 Jumbo kayısı Kg 26,73 26,73 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 6,43 6,43

Kaynak: AA