Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,73 liradan satıldı.
16.09.2019 16:22
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,73 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
|Kg
|26,73
|26,73
|Kuru kayısı
|Kg
|12,44
|15,84
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|14,90
|14,90
|Jumbo kayısı
|Kg
|26,73
|26,73
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|6,43
|6,43
Kaynak: AA