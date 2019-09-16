Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,73 liradan satıldı.

16.09.2019 16:22
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,73 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg26,73 26,73
Kuru kayısı Kg12,4415,84
Naturel kuru kayısı Kg14,9014,90
Jumbo kayısı Kg26,73 26,73
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg6,436,43

Kaynak: AA
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