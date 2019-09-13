Malatya Ticaret Borsası

13.09.2019 17:08

Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 21,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 17,85 17,85 Kuru kayısı Kg 9,00 18,00 3 nolu organik kuru kayısı Kg 16,50 16,50 Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite) Kg 2,90 2,90 1 nolu şekerpare kayısı Kg 21,00 21,00

Kaynak: AA