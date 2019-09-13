Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 21,00 liradan satıldı.

13.09.2019 17:08
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 21,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg17,85

17,85

Kuru kayısı Kg9,00

18,00

3 nolu organik kuru kayısı Kg16,50

16,50

Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite) Kg2,90

2,90

1 nolu şekerpare kayısı Kg21,00

21,00

Kaynak: AA
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