Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 21,00 liradan satıldı.
13.09.2019 17:08
Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 21,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|17,85
|17,85
|Kuru kayısı
|Kg
|9,00
|18,00
|3 nolu organik kuru kayısı
|Kg
|16,50
|16,50
|Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite)
|Kg
|2,90
|2,90
|1 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|21,00
|21,00
Kaynak: AA