Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,13 liradan satıldı.
12.09.2019 15:44
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|18,13
|18,13
|Kuru kayısı
|Kg
|11,20
|14,88
|Organik kuru kayısı
|Kg
|12,00
|23,50
|Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite)
|Kg
|2,45
|2,45
|Dut kurusu
|Kg
|20,00
|20,00
Kaynak: AA