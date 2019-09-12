Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,13 liradan satıldı.

12.09.2019 15:44
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg18,13 18,13
Kuru kayısı Kg11,2014,88
Organik kuru kayısı Kg12,0023,50
Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite) Kg2,452,45
Dut kurusu Kg20,0020,00

Kaynak: AA
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