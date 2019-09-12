Malatya Ticaret Borsası

12.09.2019 15:44

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 18,13 18,13 Kuru kayısı Kg 11,20 14,88 Organik kuru kayısı Kg 12,00 23,50 Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite) Kg 2,45 2,45 Dut kurusu Kg 20,00 20,00

Kaynak: AA