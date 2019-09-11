Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
11.09.2019 16:06
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|27,00
|27,00
|Kuru kayısı
|Kg
|21,50
|21,50
|Jumbo kayısı
|Kg
|24,36
|24,36
|Organik kuru kayısı
|Kg
|24,50
|24,50
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|14,25
|15,25
Kaynak: AA