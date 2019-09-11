Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.

11.09.2019 16:06
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg27,0027,00
Kuru kayısı Kg21,5021,50
Jumbo kayısı Kg24,3624,36
Organik kuru kayısı Kg24,5024,50
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg14,2515,25

Kaynak: AA
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