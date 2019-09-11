Malatya Ticaret Borsası

11.09.2019 16:06

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo naturel kuru kayısı Kg 27,00 27,00 Kuru kayısı Kg 21,50 21,50 Jumbo kayısı Kg 24,36 24,36 Organik kuru kayısı Kg 24,50 24,50 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 14,25 15,25

Kaynak: AA