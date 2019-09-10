Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27,10 liradan satıldı.

10.09.2019 16:12
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg27,1027,10
Kuru kayısı Kg4,4419,21
Jumbo kayısı Kg21,7523,20
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,645,80
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,0815,08

Kaynak: AA
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