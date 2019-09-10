Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27,10 liradan satıldı.
10.09.2019 16:12
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|27,10
|27,10
|Kuru kayısı
|Kg
|4,44
|19,21
|Jumbo kayısı
|Kg
|21,75
|23,20
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,64
|5,80
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|15,08
|15,08
Kaynak: AA