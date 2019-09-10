Malatya Ticaret Borsası

10.09.2019 16:12

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 27,10 27,10 Kuru kayısı Kg 4,44 19,21 Jumbo kayısı Kg 21,75 23,20 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,64 5,80 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 15,08 15,08

Kaynak: AA