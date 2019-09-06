Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25-30 liradan satıldı.
06.09.2019 16:18
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25-30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|25,00
|30,00
|Kuru kayısı
|Kg
|19,50
|19,50
|Jumbo kayısı
|Kg
|24,00
|26,00
|Gün kurusu
|Kg
|21,00
|25,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|12,08
|12,08
Kaynak: AA