Malatya Ticaret Borsası

06.09.2019 16:18

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25-30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo naturel kuru kayısı Kg 25,00 30,00 Kuru kayısı Kg 19,50 19,50 Jumbo kayısı Kg 24,00 26,00 Gün kurusu Kg 21,00 25,00 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 12,08 12,08

Kaynak: AA