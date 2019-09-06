Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25-30 liradan satıldı.

06.09.2019 16:18
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25-30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg25,0030,00
Kuru kayısı Kg19,5019,50
Jumbo kayısı Kg24,0026,00
Gün kurusu Kg21,0025,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg12,0812,08

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et