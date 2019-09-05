Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.

05.09.2019 16:46
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg35,0035,00
Kuru kayısı Kg17,3417,34
Jumbo kayısı Kg23,4923,49
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,457,83
Kesmelik kuru kayısı Kg5,705,90

Kaynak: AA
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