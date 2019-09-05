Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
05.09.2019 16:46
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|35,00
|35,00
|Kuru kayısı
|Kg
|17,34
|17,34
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,49
|23,49
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,45
|7,83
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|5,70
|5,90
Kaynak: AA