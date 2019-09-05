Malatya Ticaret Borsası

05.09.2019 16:46

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo naturel kuru kayısı Kg 35,00 35,00 Kuru kayısı Kg 17,34 17,34 Jumbo kayısı Kg 23,49 23,49 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,45 7,83 Kesmelik kuru kayısı Kg 5,70 5,90

Kaynak: AA