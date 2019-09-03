Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,58 liradan satıldı.
03.09.2019 16:52
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,58 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,58
|23,58
|Kuru kayısı
|Kg
|10,91
|17,00
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|5,51
|5,51
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,20
|4,20
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|12,75
|12,75
Kaynak: AA