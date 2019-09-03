Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,58 liradan satıldı.

03.09.2019 16:52
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,58 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg23,5823,58
Kuru kayısı Kg10,9117,00
Natürel kuru kayısı Kg5,515,51
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,204,20
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg12,7512,75

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et