08.08.2019 16:30

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 17,34 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 17,34 17,34 Şekerpare kayısı (8 nolu) Kg 7,30 7,30 Naturel kuru kayısı Kg 17,34 17,34 Güneş kurusu kesme Kg 12,00 12,00 Endüstriyel kuru kayısı (3 kalite) Kg 3,48 3,48



Kaynak: AA