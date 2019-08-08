Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 17,34 liradan satıldı.
08.08.2019 16:30
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 17,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|17,34
|17,34
|Şekerpare kayısı (8 nolu)
|Kg
|7,30
|7,30
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|17,34
|17,34
|Güneş kurusu kesme
|Kg
|12,00
|12,00
|Endüstriyel kuru kayısı (3 kalite)
|Kg
|3,48
|3,48
Kaynak: AA