Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 17,34 liradan satıldı.

08.08.2019 16:30
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 17,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg17,3417,34
Şekerpare kayısı (8 nolu) Kg7,307,30
Naturel kuru kayısı Kg17,3417,34
Güneş kurusu kesme Kg12,0012,00
Endüstriyel kuru kayısı (3 kalite) Kg3,483,48

Kaynak: AA
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