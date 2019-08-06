Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 21,50 liradan satıldı.

06.08.2019 17:18
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 21,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg21,5021,50
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg17,2517,40
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,483,48
Kuru kayısı Kg9,9919,50
Naturel kuru kayısı Kg16,7516,75

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et