Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 21,50 liradan satıldı.
06.08.2019 17:18
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 21,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|21,50
|21,50
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
|Kg
|17,25
|17,40
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,48
|3,48
|Kuru kayısı
|Kg
|9,99
|19,50
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|16,75
|16,75
Kaynak: AA