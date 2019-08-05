Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,47-16,20 liradan satıldı.

5.08.2019 17:10
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,47-16,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg11,4716,20
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg11,5017,31
Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,71 4,52
Naturel kuru kayısı kesme Kg10,8510,85
Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg12,0012,00

Kaynak: AA
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