Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,47-16,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 11,47 16,20 Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 11,50 17,31 Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,71 4,52 Naturel kuru kayısı kesme Kg 10,85 10,85 Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg 12,00 12,00

Kaynak: AA