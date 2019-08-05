Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,47-16,20 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,47-16,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|11,47
|16,20
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
|Kg
|11,50
|17,31
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,71
|4,52
|Naturel kuru kayısı kesme
|Kg
|10,85
|10,85
|Kayısı çekirdeği (tatlı)
|Kg
|12,00
|12,00
Kaynak: AA
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