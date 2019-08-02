Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 8-30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 8,00 30,00 Gün kurusu kayısı Kg 7,00 7,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,80 5,80 Yaş kayısı Kg 2,00 2,00 Sanayi tipi yaş kayısı Kg 0,85 1,44



Kaynak: AA