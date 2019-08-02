Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 8-30 liradan satıldı.

2.08.2019 17:06
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 8-30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg8,0030,00
Gün kurusu kayısı Kg7,007,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,805,80
Yaş kayısı Kg2,002,00
Sanayi tipi yaş kayısı Kg0,851,44

Kaynak: AA
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