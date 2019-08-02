Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 8-30 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 8-30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|8,00
|30,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|7,00
|7,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,80
|5,80
|Yaş kayısı
|Kg
|2,00
|2,00
|Sanayi tipi yaş kayısı
|Kg
|0,85
|1,44
Kaynak: AA
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