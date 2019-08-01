Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 17,89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 17,89 17,89 Kuru kayısı Kg 17,27 17,27 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,80 5,80 Yaş kayısı Kg 19,78 19,78 Sanayi tipi yaş kayısı Kg 0,99 0,99



Kaynak: AA