Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 17,89 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 17,89 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|17,89
|17,89
|Kuru kayısı
|Kg
|17,27
|17,27
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,80
|5,80
|Yaş kayısı
|Kg
|19,78
|19,78
|Sanayi tipi yaş kayısı
|Kg
|0,99
|0,99
Kaynak: AA
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