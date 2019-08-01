Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 17,89 liradan satıldı.

1.08.2019 16:52
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 17,89 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg17,8917,89
Kuru kayısı Kg17,2717,27
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,805,80
Yaş kayısı Kg19,7819,78
Sanayi tipi yaş kayısı Kg0,990,99

Kaynak: AA
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