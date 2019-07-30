Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg16,5016,50
Kuru kayısı Kg15,7915,79
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg14,0014,00
Sanayi tipi yaş kayısı Kg0,900,95

Kaynak: AA
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