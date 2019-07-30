Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|16,50
|16,50
|Kuru kayısı
|Kg
|15,79
|15,79
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
|Kg
|14,00
|14,00
|Sanayi tipi yaş kayısı
|Kg
|0,90
|0,95
Kaynak: AA
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi
Son Dakika Ekonomi Haberleri