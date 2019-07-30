Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 16,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 16,50 16,50 Kuru kayısı Kg 15,79 15,79 Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg 14,00 14,00 Sanayi tipi yaş kayısı Kg 0,90 0,95



Kaynak: AA