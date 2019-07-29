Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 20,30 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 20,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg20,3020,30
Kuru kayısı Kg11,7913,93
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,968,41
Yaş kayısı Kg19,7819,78
Naturel kuru kayısı Kg13,9213,92

Kaynak: AA
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