Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 20,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 20,30 20,30 Kuru kayısı Kg 11,79 13,93 Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,96 8,41 Yaş kayısı Kg 19,78 19,78 Naturel kuru kayısı Kg 13,92 13,92



Kaynak: AA