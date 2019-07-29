Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 20,30 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 20,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|20,30
|20,30
|Kuru kayısı
|Kg
|11,79
|13,93
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,96
|8,41
|Yaş kayısı
|Kg
|19,78
|19,78
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|13,92
|13,92
Kaynak: AA
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