Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg23,0023,00
Jumbo kayısı Kg21,0021,00
Kuru kayısı Kg14,7915,99
Yaş kayısı Kg11,8912,08
Kesilmiş kuru kayısı Kg10,1511,60

Kaynak: AA
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