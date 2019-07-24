Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|23,00
|23,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|21,00
|21,00
|Kuru kayısı
|Kg
|14,79
|15,99
|Yaş kayısı
|Kg
|11,89
|12,08
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|10,15
|11,60
Kaynak: AA
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