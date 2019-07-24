Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo naturel kuru kayısı Kg 23,00 23,00 Jumbo kayısı Kg 21,00 21,00 Kuru kayısı Kg 14,79 15,99 Yaş kayısı Kg 11,89 12,08 Kesilmiş kuru kayısı Kg 10,15 11,60



Kaynak: AA